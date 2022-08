Brillante in compenso è sembrata la Lu-La. "Credo che in ogni sfumatura e movimento venga confermata la crescita di Lautaro, ormai ad uno status totale. Lukaku invece credo debba smaltire un po’ di carichi e che non sia certo al top. Ma anche così è uno che sposta e procura 4-5 occasioni da gol solo con il peso e con il pensiero. Avrà anche sbagliato qualche stop e forzato un paio di palloni. Il primo gol lo procura Romelu, sul secondo gli vanno addosso in tre e si libera spazio per Calha, poi colpisce la traversa, potrebbe segnare se Dumfries gli toccasse quel pallone e proprio all’olandese prima aveva spalancato la porta. Può bastare?".

"La squadra di Inzaghi rispetto a Lecce mi è sembrata più in palla, anche se non è oltre il 65-70%. Un po’ perché è una squadra molto fisica e ci mette tempo ad entrare in forma, un po’ perché l’avversario non è praticamente mai uscito dalla propria metà campo e quando l’avversario rinuncia a giocare, è più difficile essere brillanti". Comincia così l'analisi di Daniele Adani a La Gazzetta dello Sport dopo il 3-0 nerazzurro sullo Spezia.

Gosens e Dimarco riusciranno a non far rimpiangere Perisic?

"Sono giocatori diversi ma entrambi protagonisti. Però Perisic era un’altra cosa. Lui non era un esterno a tutta fascia, bensì un attaccante in più. Attaccava anche l’area come una punta, quando la palla la aveva l’altro quinto. Ha di fatto rivoluzionato il suo ruolo. Sarà fondamentale che Inzaghi faccia sentire la massima fiducia a Dimarco e Gosens".

Come ha visto Skriniar?

"Bene, fin troppo carico".

Per 65 milioni lo avrebbe ceduto al Psg?

"Non si può non cedere un giocatore per certe cifre. Ben venga che tutti, dai tifosi allo stesso Skriniar, siano contenti così. Ma davanti a 65 milioni per un difensore, il mercato fa saltare il banco. La vera chiave è come lo si sostituisce. E di giocatori validi, a parte Bremer che ormai è andato, ce ne sono. Quando arrivò Conte con la difesa a tre e Skriniar erroneamente fu definito “inadeguato”, chi avrebbe mai pensato ad una quotazione come quella attuale? Allora non mi si dica che l’Inter ha problemi economici".

L’Inter per lei è la favorita per lo scudetto o una delle favorite?

"Una delle favorite. In cima metto la Juve, per forza della rosa e per la voglia di riscatto. A Torino hanno fatto una squadra per vincere subito, non per costruire. Sono arrivati giocatori tra i 28 e i 34 anni, e un altro paio ne arriverà. Dietro all’Inter metto il Milan, che però ha insegnato a tutti come si lavora, con la coesione di tutte le componenti del club. La differenza è che l’anno scorso partiva per il quarto posto, mentre ora non può più nascondersi".