E' mercoledì e come di consueto oramai torna la trasmissione dedicata a FcInterNews su Radio Nerazzurra: dalle 12 alle 13 un'ora in compagnia del direttore di FcInterNews Fabio Costantino e del conduttore Mattia Accogli. Nel menu di oggi il mercato che si avvicina, con Kessié che si propone ai nerazzurri; il rinnovo di Skriniar e il bilancio dei nerazzurri al Mondiale. Si può vedere la diretta sulla nostra pagina Facebook, su quella di Radio Nerazzurra o ascoltarla su app o direttamente tramite il player qui in basso.