Domani, la Croazia si giocherà l'accesso alla semifinale del Mondiale sfidando il Brasile. Un traguardo che sarebbe straordinario dopo la finale raggiunta nell'edizione del 2018, ma che non è una sorpresa per Darijo Srna, leggenda del calcio croato: "In squadra c'è un mix tra giocatori giovani e di esperienza, in difesa Lovren gioca con Gvardiol, per esempio. Poi a centrocampo abbiamo tre fenomeni che sono Modric, Brozovic e Kovacic. Infine, abbiamo Perisic, giocatore di grande gamba", le parole del ds dello Shakhtar Donetsk a Sky Sport.