Esplode la sagra del gol al Mondiale in Qatar: dopo il 3-3 tra Serbia e Camerun, altra scorpacciata di reti è arrivata nel match delle 14 che ha visto di fronte la Corea del Sud e il Ghana. Ad imporsi sono state le Black Stars col punteggio di 3-2: gli uomini di Otto Addo si portano in vantaggio di due reti nel primo tempo di Mohammed Salisu e Mohammed Kudus, prima di subire la rimonta coreana suggellata da due reti di testa entrambe ad opera di Cho Gue-Sung.

Ma a risistemare la questione e a regalare i tre punti al Ghana è ancora la stellina dell'Ajax Kudus, che al minuto 68 piomba su un pallone lisciato da Inaki Williams e trafigge per la terza volta Kim Seung-Gyu. I dieci minuti di recupero non sono serviti ai Guerrieri Taeguk per riacciuffare il pari: Ghana che conquista così i suoi primi tre punti del torneo, mentre i coreani rimangono fermi a quota 1.