Cosa è successo veramente negli spogliatoi della Nazionale belga dopo la sconfitta contro il Marocco? La domanda sorge spontanea dopo quanto raccontato ieri dai colleghi dell'Équipe, secondo cui gli animi si sarebbero accesi tra Kevin De Bruyne e Jan Vertonghen tanto da costringere Romelu Lukaku a fare da paciere per evitare la rissa. Spifferi smentiti da Thierry Courtois, il padre del portiere dei Rode Duivels Thibaut: "Non ha senso", ha detto a Rtbf, prima di negare che suo figlio e l'asso del Manchester City non si parlano da diversi anni.