Autore del gol del momentaneo 2-0 nel successo dei Paesi Bassi sugli Stati Uniti, Daley Blind ha espresso tutta la sua emozione nel dopopartita: "Non segno spesso, quindi quando riesci a fare gol una Coppa del Mondo è una cosa fantastica. Vivi una scarica di emozioni, quindi ti comporti in modo un po' strano".

Blind non si è fermato al gol, perché ha fornito l'assist nel 3-1 di Denzel Dumfries, ricambiando il favore che l'esterno dell'Inter gli ha fatto in occasione della sua rete: "Due terzini che si danno un assist in una partita di Coppa del Mondo, è qualcosa di molto bello. Forse qualcosa di unico. Il cross è andato esattamente come avevo in mente e Denzel l'ha rifinito in modo fantastico".