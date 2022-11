Giornata di esordio al Mondiale anche per la Croazia di Marcelo Brozovic, che affronterà il Marocco del suo ex compagno di squadra Hakimi. Allo stadio Al-Bayt di Khawr, i vicecampioni del Mondo non faranno a meno dell'interista, regolarmente al centro della mediana tra Modric e Kovacic. In attacco un altro ex Inter come Perisic. Calcio d'inizio alle 11 italiane.

PROBABILE CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.