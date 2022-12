La fuga per la vittoria al 91' di Hwang Hee-Chan, servito alla perfezione in area da Son Heung-min dopo una giocata sontuosa, vale il 2-1 in rimonta sul Portogallo, illuso dopo 5' da Ricardo Horta, e, quindi, la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale come seconda classifica alla Corea del Sud. Che beffa l'Uruguay in virtù del maggior numero di gol segnati nelle tre partite del girone (quattro contro due): inutile per la Celeste il 2-0 rifilato al Ghana grazie alla doppietta di Giorgian De Arrascaeta.