La Francia batte l'Inghilterra 2-1 e raggiunge il Marocco nella seconda semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar. La Nazionale di Deschamps passa in vantaggio nel primo tempo grazie ad un grande gol dalla distanza di Tchouaméni, reo però nella ripresa di un fallo in area di rigore su Saka: dal dischetto si presenta Kane che fa 1-1 spiazzando il compagno di squadra Lloris. A decidere il match è però un colpo di testa di Giroud deviato da Maguire. Nel finale di gara Kane però sbaglia un altro calcio di rigore, concesso dall'arbitro per una schioccezza di Theo Hernandez, condannando l'Inghilterra all'eliminazione.