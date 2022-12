A poche ore da Croazia-Belgio, sfida cruciale per i vice campioni del mondo in chiave qualificazione agli ottavi di finale, sulla spiaggia dell'hotel Hilton di Doha è stata srotolata una bandiera croata gigantesca lunga 201 metri dal peso di 95 chilogrammi. Un modo vistoso scelto dai tifosi dei Vatreni di Bribir e Crikvenica per spingere Marcelo Brozovic e compagni. (Qui la foto)