Cristiano Ronaldo, con la rete siglata al Ghana nel primo match del suo Portogallo in Qatar, è diventato il primo giocatore della storia a segnare in 5 Mondiali diversi. Il suo score in Coppa del Mondo ora è di 8 gol in 18 incontri, il primo fu realizzato in Germania nel mondiale 2006 contro l'Iran. Nonostante i tanti rumors su di lui, dopo la separazione ufficiale con il Manchester United, CR7 continua a scrivere record su record.