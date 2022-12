Timothy Castagne, terzino del Leicester e della Nazionale belga, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche al quotidiano spagnolo Marca dopo l'eliminazione dei Rode Duivels dal Mondiale. Parlando anche dello stato d'animo di Romelu Lukaku, sul banco degli imputati per le occasioni divorate ieri contro la Croazia: "Era molto deluso, prima della partita ci ha parlato tantissimo come fa sempre, anche quando non gioca. Si incolperà perché è molto duro con se stesso. Per me, ha provato di tutto. A volte puoi fallire, ma non bisogna biasimarlo. Penso che stesse piangendo. Non l'ho visto in panchina, ma nello spogliatoio era molto triste".