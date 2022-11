"È difficile da digerire perché in quattro o cinque minuti hanno segnato due gol negli unici tiri in porta. Non c'è altra scelta che rialzarsi, dobbiamo vincere le prossime due partite, non dobbiamo analizzare altro. Oggi è una giornata triste, ma bisognare alzare la testa". È un Lionel Scaloni amaro quello che si presenta in conferenza stampa dopo l'inaspettato ko dell'Argentina all'esordio al Mondiale contro l'Arabia Saudita.