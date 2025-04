Bella intervista della Gazzetta dello Sport a Gianfranco Zola che parla in particolare del duello scudetto tra l'Inter e il Napoli.

Si è tornati a uno scudetto combattuto dopo due anni di domini assoluti di Napoli e Inter, oggi protagoniste del nuovo testa a testa.

"Non è un caso, perché siamo dinnanzi alle più forti delle ultime stagioni. In onestà, l’Inter sta più avanti, ha un organico spaventoso, una panchina composta da calciatori che finirebbero per essere titolari in qualsiasi altra squadra. Però Conte sta realizzando un capolavoro".

Cosa può fare la differenza?

"La Champions, sulla quale dico che Inzaghi, se supera lo scoglio Bayern, può vincerla. Ma giocare tante partite qualcosa toglie, anche se poi, va detto, regala anche sensazioni emozionanti ed energia. Quella che si chiama autostima, insomma. Però tre punti sono niente, una partita, una giornata storta, un incidente. Il Napoli è consapevole che deve vincerle tutte e aspettare che davanti qualcosina lascino".

C’è pure l’ipotesi spareggio.

"Che rappresenterebbe un caso rarissimo, come si sa. E certo finirebbe per arricchire ulteriormente di pathos questo finale di stagione. Visto come stanno le cose ora, penso che ai tifosi dell’Inter non farebbe piacere e a quelli del Napoli potrebbe andar bene".

Ha visto dal vivo l’Inter e ne è rimasto stordito?

"A Cagliari, una gara di una personalità straripante, quella che mi ha spinto a credere che possono trionfare in Champions".

A Milano c’è un ragazzo che ha visto crescere ed ha lanciato lei.

"Barella debuttò a Parma, in Coppa Italia, ma si allenava da un po’ con la prima squadra. Lo vedevi che era proiettato in una dimensione straordinaria, perché aveva e ha tecnica e carattere, capacità di attaccare e di difendere. Ora è diventato uomo di spessore internazionale, inserito in un gruppo che ti fa respirare la nobiltà calcistica".

Alla luce di quello che si è detto, questo campionato quando si decide?

"Sarebbe bello avere la sfera di cristallo. Penso si possa procedere nell’incertezza ad oltranza o anche no, ma mi pare banale come risposta. Il campo, nelle ultime settimane, qualche sorpresa l’ha regalata. Ora l’Inter entra nella fase più delicata: stasera il Bayern, domenica il Bologna, poi il derby di Coppa Italia, poi la Roma e, se le riesce, la semifinale di Champions. Senza il rischio di sbagliare, in tre settimane avremo risposte precise".