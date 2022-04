Intervistato da Radio Marte, Dino Zoff ha parlato ampiamente del discorso legato al futuro della Nazionale, ma soffermandosi anche sulla lotta per il titolo di campione d'Italia: "Sembrava favorita l’Inter, poi si è imposto il Milan. Il Napoli sta facendo particolarmente bene ed è tutto da giocare. Come sempre si vedrà sul campo.Nazionale fuori dai Mondiali? Brutto, anche e soprattutto dopo aver vinto l’Europeo. Ora sembra tutto sbagliato ma prima era tutto giusto, ci vuole misura nel parlare. Certo, abbiamo perso in casa contro una squadra non straordinaria e questo calcisticamente è un colpo notevole. Agli Europei c’è girata abbastanza bene, poi tutte le altre considerazioni sui vivai sono semplice: giocano meno italiani. Il Sud produce più giocatori rispetto al Nord, qui ci sono meno bambini che magari hanno più possibilità di fare altri sport".