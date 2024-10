Mercoledì, in occasione di Young Boys-Inter, sarà la 13esima volta in carriera che Michael Oliver, 39enne fischietto di Ashington, dirigerà una squadra italiana. Oliver, divenuto celebre per la sua direzione di gara nella semifinale di ritorno della Champions League 2017-2018 tra Real Madrid e Juventus al Bernabeu, ha già all'attivo anche due sfide con l'Inter: la vittoria per 2-0 nei quarti di finale di andata contro il Benfica a Lisbona nell'aprile 2023 e il pareggio in casa della Real Sociedad per 1-1 nella fase a gironi della scorsa edizione.