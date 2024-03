Duro colpo per WeBuild in Qatar. Stando a quanto riporta Affari&Finanza, la multinazionale italiana, che si è proposta di presentare al Comune di Milano e a Inter e Milan il proprio piano di fattibilità per la ristrutturazione di San Siro entro il mese di giugno, dovrà risarcire, assieme ai suoi alleati, Leonardo relativamente ai pagamenti dei lavori dello stadio Al Bayt di Al Khor City, realizzato per i Mondiali del 2022.

Nel 2019, la ex Finmeccanica e Psc avevano avviato un procedimento arbitrale nei confronti degli appaltatori Galfar Al Misnad Engineering & Contracting, di Doha, Salini-Impregilo (ora WeBuild) e Cimolai con l'obiettivo di ottenere «il pagamento dei compensi rimasti insoluti e degli extra costi» relativi al contratto di subappalto del 2016, in virtù del quale erano state affidate alcune forniture e lavorazioni a Leonardo e Psc. A ottobre, la decisione, con il tribunale arbitrale che ha emesso un lodo che obbliga WeBuild e “alleati” al pagamento di 146,5 milioni netti. Cifra a cui il 7 marzo si sono aggiunti 11 milioni a seguito «dell’istanza di correzione del lodo» presentata da Leonardo e Psc.