Se il suo obiettivo è far ricredere i tifosi del Manchester United per nulla soddisfatti delle sue prestazioni da quando è arrivato, André Onana probabilmente non ha scelto la strategia adatta. Il portiere camerunese, ex Inter, ha rimediato due reti in altrettanti minuti in avvio di gara contro il Nottingham Forest a Old Trafford e in occasione della prima marcatura, in uno contro uno con il lanciatissimo Taiwo Awoniyi, si ritrova a sedere senza neanche aver subito alcuna finta. Certo, la difesa dei Red Devils non lo sta aiutando, ma anche Onana non sta mostrando le sue indiscusse qualità.