L'ex centravanti dell'Inter Nicola Ventola racconta la classe e l'estro del Chino Recoba: "Era talmente consapevole del suo talento e della sua tecnica individuale, che non aveva bisogno di forzare in allenamento. Con il Brescia, alla prima di Ronaldo, aspettavano tutti lui: e invece il Chino, che non lo conosceva nessuno, due gol", ha detto ai microfoni di DAZN.