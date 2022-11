Anche Nicola Ventola si allinea al pensiero di Antonio Cassano in merito alle conseguenze di una sconfitta per Juventus o Inter in ottica Scudetto dal salotto della Bobo TV: "Una sconfitta della Juve la vedo molto più grave, perché l'Inter comunque sta migliorando e quindi ritengo che i nerazzurri potrebbero gestire meglio un'eventuale battuta d'arresto. Poi mancano ancora tantissime partite". Elogi al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi per la qualificazione agli ottavi in Champions League: "Nel momento delicato della partita in casa col Barcellona Inzaghi ha cambiato qualcosa. Da quella vittoria l'Inter è andata in fase crescente".