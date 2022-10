Finito ko per una frattura al piede rimediata in seguito a uno scontro con Bas Dost durante Utrecht-AZ Alkmaar, l'ennesimo infortunio serio della sua carriera, Zinho Vanheusden non ha alcuna intenzione di gettare la spugna nella sfida impari che ha ingaggiato con la sfortuna. A farlo capire a chiare lettere è lo stesso difensore belga di proprietà dell'Inter, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato una foto che lo ritrae di spalle in stampelle, con questo messaggio a corredo: "Un altro duro colpo... ma non mi arrenderò mai. Sarò per sempre grato per tutto l'amore e il supporto delle persone intorno a me".