I presidenti di UEFA e CONMEBOL, Aleksander Ceferin e Alejandro Dominguez, hanno inaugurato a Londra un ufficio condiviso dalle due confederazioni in ottica di futuri progetti comuni. La nuova sede londinese è frutto di un accordo di cooperazione strategica tra UEFA e CONMEBOL stipulato il 12 febbraio 2020 e rinnovato il 15 dicembre 2021. L’accordo prevede un impegno congiunto nell’organizzazione di manifestazioni sportive e iniziative nella formazione di allenatori e nel settore arbitrale.

Il numero uno della UEFA ha dichiarato: "Facile avere un rapporto fruttuoso e duraturo come il nostro, condividiamo lo stesso amore e la stessa passione per il calcio. Passo avanti simbolico per UEFA e CONMEBOL, ci aiuterà a far crescere il calcio insieme nelle nostre confederazioni e non solo". Il presidente CONMEBOL sottolinea l’importanza storica della nuova sede aggiungendo: "CONMEBOL e UEFA hanno portato la collaborazione a un livello strategico superiore, siamo i due continenti con più tradizione e prestigio nello sport più popolare del pianeta. In campo avversari leali, ma uniti nel vedere il calcio come possibile creatore di società tolleranti, pacifiche e pluralistiche".