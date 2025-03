Florian Thauvin ha saltato la partita di oggi contro l'Hellas Verona, ma contro l'Inter, alla ripresa del campionato, il francese tornerà regolarmente a disposizione di Kosta Runjaic. A confermarlo è lo stesso tecnico bianconero in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Verona: "Dovrebbe esserci nella prossima partita. È un giocatore molto importante per noi, corre molto, subisce tanti falli, ha avuto qualche problemino per un fallo contro la Lazio che poteva anche essere da rosso. Oggi ha riposato, ma non dovrebbe avere problemi nella prossima gara".