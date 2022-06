Vacanze umbre per Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, avvistato a Città di Castello dove ha cenato assieme alla compagna Sissi in un noto locale di Piazza Gabriotti che si affaccia sulla scalinata del Duomo. Subito riconosciuto dalle persone presenti in piazza, Tuchel si è poi fermato a chiaccherare col titolare del locale, Eulo Mattioni, che tra le altre cose è tifoso dell'Inter e inevitabilmente qualche domanda su Romelu Lukaku al tecnico tedesco è nata spontanea. Questo il suo racconto alla Gazzetta dello Sport: "È stato molto gratificante. Tuchel si è mostrato una persona gentilissima: ci siamo fatti due risate con la questione Lukaku, ha ordinato due pizze per sé e per la compagna, ci ha fatto i complimenti per il locale e per la sua posizione. Per noi è stata veramente una bella soddisfazione".