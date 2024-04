Lautaro Martinez spera di rompere il digiuno da gol nella serata più importante, il derby contro il Milan che per l'Inter potrebbe anche tradursi in scudetto. Come ricorda Riccardo Trevisani negli studi di Mediaset, il Toro "ha sempre segnato contro il Milan. Ora ha rallentato, ma se c’è un giocatore che ha sempre fatto bene nei derby è Lautaro. È sempre stato determinante. Oggi l’Inter va con la sua formazione di gala, quella che schiererebbe in una finale di Champions. E oggi per l’Inter vincere lo scudetto in un derby è come una finale di Champions League, quindi ci proverà con i suoi giocatori e con Lautaro Martinez", il pensiero del telecronista.