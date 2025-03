Riccardo Trevisani parla a Pressing della sfida tra Atalanta e Inter sottolineando la grande prova di Lautaro Martinez. "Ha fatto il salto di qualità maggiore nel non essere angustiato se non fa gol. Parte con un assist meraviglioso a Thuram all'inizio e all'87' ha avuto anche la forza di segnare. E' stato il migliore dell'Inter con Acerbi. Il gol è quasi l'ultima cosa, aveva fatto due assist uno più bello dell'altro".

Nel corso della trasmissione si parla anche della rete annullata all'argentino per un contrasto con Djimsiti. "Spero sempre di vedere concesso un rigore per questa roba... Quando vedrò lo stesso trattamento tra attaccanti e difensori sarò molto contento. Questo è fallo, ma a ruoli invertiti danno rigore? Mai nella vita". Trevisani è critico anche sul rosso a Ederson. "Massa non deve andare mai da quella parte. Prende anche un piccolo abbaglio sul contrasto. Allontanati, con l'esperienza che hai non devi andare lì".