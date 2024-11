Intervistato da Sportitalia.it, Paolo Tramezzani è tornato su Inter-Juventus di domenica scorsa: "È stata una partita straordinaria, veramente bellissima. La gara poteva cambiare a favore dell’Inter sul 4-2 se avesse sfruttato una delle tante occasioni che ha avuto. L’Inter non lo ha fatto e poi qualcosa ha concesso, pagando contro una Juventus che è stata brava a non mollare. La squadra di Simone Inzaghi ha concesso magari qualcosa in più rispetto a quello cui eravamo abituati nel recente passato”.

Come mai concede di più?

"Difficile da dire. Sicuramente all’inizio ha pagato qualcosa soprattutto negli errori individuali e tecnici, anche contro la Juventus i due gol finali potevano essere evitati con più attenzione come ha detto anche Inzaghi. Poi non è facile in questa Serie A, se non sei perfetto la paghi cara”.