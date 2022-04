La durata del progetto tecnico di Antonio Conte in qualsiasi club è legata strettamente ai risultati, a maggior ragione guardando la sua carriera vincente di allenatore. Non fa eccezione il Tottenham, club che l'ex Inter ha preso in corsa e al quale chiede il massimo sforzo da qui a maggio per costruirsi un futuro migliore: "Se mi avessi chiesto della nostra possibilità di raggiungere un posto in Champions League prima del mio arrivo, avrei detto che era molto, molto difficile - ammette -. Ora penso che dobbiamo cercare di lottare fino alla fine per avere la possibilità di raggiungere questo obiettivo. Penso che giocare in Champions League la prossima stagione sia importante per me, importante per i giocatori e i tifosi. Giocare in Champions è completamente diverso dal giocare in Europa League e in Conference League. È un obiettivo diverso per il club perché puoi pianificare cose importanti".