A Radio Marte è intervenuto Vittorio Tosto, procuratore sportivo ed ex terzino dell'Empoli, parlando, in chiave partenopea, della lotta scudetto che s'è conclusa negli ultimi giorni di maggio: "Io credo che quest’anno il Napoli abbia perso lo scudetto. È stato vinto dal Milan perché il Napoli ha perso un’occasione. I rossoneri hanno vinto lo scudetto per demeriti del Napoli e dell’Inter. Il Napoli deve lottare per lo scudetto. Ha nell’organico dei giocatori che possono ambire a prenderselo", ha concluso.