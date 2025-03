La commissione Cultura e sport del Senato ha approvato la risoluzione di Fratelli d’Italia presentata in vista della riforma del calcio che riapre le porte alla pubblicità del gioco d’azzardo, superando così il divieto imposto nel 2018 con il Decreto Dignità. Viene così assecondata la richiesta unanime delle istituzioni del calcio italiano e delle società di tornare al passato riaprendo così una nuova fonte di ricavi che viene sfruttata in tutto il resto del mondo, principalmente in Premier League. L'Inter, sponsorizzata Betsson, è tra le dirette interessate da questa notizia.

Ferma contrarietà delle opposizioni, soprattutto da parte del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle, quest’ultimo primo firmatario del decreto, che con Luca Pirondini, capogruppo in Commissione, da mesi denuncia l’intenzione del governo e della maggioranza di tornare a rendere possibile la pubblicità delle società di scommesse.