Intervenuto ai microfoni della web radio/tv Vikonos, Simone Tiribocchi, ex centravanti e oggi commentatore di DAZN, ha fatto il punto sul campionato fermo per il Mondiale in Qatar: "La sosta ci voleva, lo hanno confermato un po’ tutti gli allenatori, tranne Palladino che però è appena arrivato al Monza. Insomma, è una pausa necessaria ma di sicuro è troppo lunga, due mesi sono tanti. Ci si ferma tantissimo e alla ripresa sarà un po’ come la prima di campionato. Il Napoli affronterà Inter e Juve, sempre meglio comunque stare a più 8 sulla seconda che inseguire.