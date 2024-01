Tiago Fernandes, ex allenatore del difensore del Lille Tiago Djalò ai tempi dello Sporting Lisbona, ha presentato per Sportitalia.com il giovane centrale portoghese che l'Inter è pronta ad ingaggiare per la prossima stagione: "Davvero un ottimo giocatore. Molto veloce e che riesce a mantenere una concentrazione molto alta nell'uno contro uno. Ha una buona qualità ed approccia bene le partite fin dal primo minuto. E di lui va sottolineata la velocità: se giochi con Tiago in squadra sai che puoi tenere la linea difensiva molto alta, perché è capace di controllare grande spazio alle proprie spalle e dietro la linea della difesa".

Quindi Djalò è elemento ideale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi: "Penso che sarebbe un buon sistema di gioco dove utilizzarlo, si adatterebbe perfettamente. Lo vedrei bene come braccetto di destra nei 3 dietro, soprattutto, perché è molto bravo nel costruire gioco, nel controllo di palla, nel farla girare, ma anche nel far partire l'azione offensiva. E po sa anche attaccare. Ha un'ottima capacità di decidere come gestire la sfera nella metà campo avversaria ed ha un buon passaggio fra le linee, per gli attaccanti. E quando la perde è molto veloce a correre all'indietro per recuperarla".