Giovanni Fabbian torna al centro della conferenza stampa di Thiago Motta, tecnico del Bologna, in vista dello spareggio Champions contro l'Atalanta. Il mister rossoblu spende ancora una volta parole di elogio per il ragazzo di scuola Inter: "Fabbian capisce bene come attaccare gli spazi. Ha questo talento. È difficile per i difensori da leggere, deve continuare a sfruttare questo momento, poi abbiamo un attaccante come Joshua Zirkzee che apre questi spazi".