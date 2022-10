Anche l'ex calciatore di Lens e Standard Liegi Benoit Thans analizza la sfida di questa sera tra Inter e Barcellona ai microfoni del quotidiano SudInfo: "I nerazzurri avevano dato una lezione di disciplina tattica, serietà, semplicità, efficienza e impegno. Per i blaugrana, quando a un certo punto hai quasi il 78% di possesso ma non tiri in porta, allora c'è un problema di filosofia. Non è pallamano. Ovviamente c'è stato l'episodio del rigore non fischiato per fallo di mano di Denzel Dumfries. Non dico che la decisione sia stata pessima ma tutto è stato gestito male dagli arbitri, quelli del VAR che non hanno chiesto a quello in campo di andare a controllare le immagini. Tuttavia, è una decisione da milioni di euro!".