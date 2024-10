Anche ai canali ufficiali della UEFA, l'iraniano Mehdi Taremi, miglior giocatore della sfida tra Inter e Stella Rossa, esprime la propria gioia per la serata vissuta in Champions League: "È stata una grande serata per me, sono felice di aver fatto gol. È stato il mio primo gol con l'Inter e ne sono contento. Sin dall'inizio li abbiamo spinti all'indietro cercando di approfittare dei loro errori, io ho potuto approfittare di un paio di opportunità e abbiamo segnato".

Taremi torna poi sulla concessione del rigore da parte di Lautaro Martinez: "Qui siamo una famiglia, diamo il meglio l'uno per l'altro. Questa è la cosa che conta nella nostra squadra".