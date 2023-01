Intervistato da DAZN nei corridoi dello Sheraton Hotel di Milano, il ds della Reggina Massimo Taibi si pronuncia nuovamente su Giovanni Fabbian rivelazione del campionato di Serie B: "Fabbian è un giocatore veramente importante. Ha stupito non solo per le caratteristiche tecniche ma soprattutto per la sua testa; è un 'giovane vecchio', che sa quello che vuole e quello che potrà avere. Se continua così può ambire a palcoscenici importanti".