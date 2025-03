Intervistato da Radio Punto Zero nel corso di 'Napoli Magazine Live', Giuseppe Taglialatela, ex portiere del Napoli, scagiona Alex Meret, che ha subito qualche critica per il gol subito da Federico Dimarco nel corso del match con l'Inter. Critiche che Taglialatela smorza nettamente: "Siamo alla follia. Va lasciato in pace, anche dopo l’autogol di Amir Rrahmani a Como ho letto delle critiche eccessive. Non può essere sempre colpa sua, smettiamola. Non voglio essere sempre il suo difensore, ma qui a volte si esagera. Dimarco ha fatto un gol spettacolare".