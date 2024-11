"Quando vinci un campionato, l'anno dopo pensi che sia tutto come prima e invece devi dare qualcosa in più. Mi sembra che l'Inter, pur giocando benissimo, abbia meno veleno e voglia di difendere. Vedo meno voglia di mordere gli avversari. Almeno questa è la sensazione che dà dal vivo questa squadra". Così Alessio Tacchinardi analizza la situazione in casa nerazzurra dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, interpellato sulla lotta scudetto.