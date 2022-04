Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve e della Nazionale azzurra, è intervenuto negli studi di Pressing per commentare la lotta scudetto in Serie A dopo l'ultima giornata di campionato.

"L'Inter è tornata prepotentemente alla ribalta - le sue parole -. Il Milan, nel momento che poteva accelerare, ha rallentato. Non fa più gol. Anche il Napoli ha avuto una battuta d'arresto importante, da capire se Spalletti riuscirà a rimetterla in sesto".