Adel Taarabt, nel podcast della Gazzetta dello Sport, è tornato sulla sua esperienza con il Milan, toccando anche il rapporto con Inzaghi e citando suo fratello: "Giocavo a San Siro, davanti a 80mila persone, poi quando dovevo andare al QPR mi sono detto: 'Davvero devo tornare qui?' A marzo, dopo due mesi, il Milan voleva riscattarmi, poi la situazione con Seedorf non era chiara; si parlava di Inzaghi e infine non so, Inzaghi non mi voleva perché voleva Cerci, che decisione (si dice ironico, ndr), con tutto il rispetto per Inzaghi, gli dissi: 'Ditemi tutto, ma non questo'. Dopo si è vista la sua carriera da allenatore, il fratello molto bene, ma lui. E' il calcio, devi accettarlo", ha concluso.