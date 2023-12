Intervistato dal TG1, Paolo Scaroni si esprime così sulla vicenda Superlega dopo la sentenza della Corte dell'Unione Europea: "Ho letto un comunicato stampa di venti righe che non è una base sufficiente per esprimere delle opinioni definitive - dribbla il presidente del Milan -. Abbiamo cominciato un processo per confrontarci con tutti gli organi, a cominciare dalla Lega. Abbiamo avuto un consiglio d’amministrazione oggi pomeriggio, ma è troppo presto per esprimere delle opinioni".