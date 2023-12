Claudio Lotito, presidente della Lazio, non chiude a priori la porta alla Superlega, nelle ore in cui una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che può fare epoca nel mondo del calcio, ha sancito che UEFA e FIFA hanno "abusato di posizione dominante" nell’organizzazione delle competizioni. "Alla fine cambierà solo dove i soldi vanno a finire, e la sensazione mia è che per i club si potrebbero liberare un sacco di risorse - le parole del numero uno dei biancocelesti al Foglio -. Le italiane? Calma, calma.

Di queste cose mica si può parlare così, prima dobbiamo vedere il provvedimento e capire la sua portata giuridica, poi valuteremo il da farsi, tenendo sempre a mente che dobbiamo tutelare l’importanza del campionato italiano, sennò con i campionati nazionali che ci facciamo, mica li possiamo buttare no?".