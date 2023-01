Stanto a quanto riferito da TMW , salvo sorprese, la Supercoppa italiana rimarrà in Arabia Saudita anche nelle prossime edizioni. "È questo quanto filtra dopo l'assemblea di Lega Serie A andata in scena nella giornata di oggi, che ha inevitabilmente trattato anche questo tema. Definitivamente tramontata l'ipotesi di disputare la competizione in Ungheria , in campo rimangono due possibilità, una nettamente avanti rispetto all'altra - si legge -. Ryad favorita. In via Rosellini, infatti, si va verso il poker in Arabia Saudita.

Al di là di un'offerta economicamente superiore - non certo un dettaglio - l'ultima edizione sembra aver dissipato i dubbi dei club del massimo campionato sulla location. Il tutto su una base di accordo pluriennale (l'ultimo prevedeva tre edizioni da disputarsi nel corso di cinque anni), anche se al momento le opzioni in campo da questo punto di vista sono diverse. Così come sulla formula: l'ipotesi di disputare le Final Four resta in piedi, ma dall'Arabia Saudita (così come dagli Emirati) non c'è un particolare pressing su un format rispetto all'altro e saranno presentate offerte per entrambi gli scenari".