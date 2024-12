Tra poche settimane inizierà la 37esima edizione della Supercoppa Italiana, che anche quest'anno avrà come location l’Arabia Saudita, più precisamente lo stadio dell’Università Re Sa’Ud di Riad. Nell’annata precedente è stata l’Inter ad aggiudicarsi l’ottavo titolo battendo il Napoli in finale per 1-0. Le altre due partecipanti, eliminate in semifinale, erano Fiorentina e Lazio.

Il sito di scommesse Betitaly ha pubblicato le quote Antepost per il vincente della competizione, assegnando una quota da favorita all’Inter a 2.25. Nerazzurri a caccia del nono titolo e assolutamente in forma in questa stagione. La Juventus, seppur in difficoltà ma imbattuta in campionato, quotata a 3.00. Milan e Atalanta bancate entrambe a 5.25. Rossoneri in calo nelle ultime partite e fischiati dal pubblico dopo lo 0-0 contro il Genoa a San Siro in occasione dei 125 anni di storia. Dea capolista in Serie A e reduce da un successo di misura contro il Cagliari.