L'ex centrocampista Paolo Stringara ha parlato a Radio Firenze Viola, soffermandosi sulla sfida di domenica sera tra la viola e l'Inter. Di seguito un estratto del suo intervento: "L'Inter, come ogni grande squadra, ha degli obblighi. Vincere, ma anche centellinare le energie per i tantissimi impegni, è una squadra con personalità, che ha imparato dagli anni vissuti insieme. Anche ieri non ha fornito uno spettacolo entusiasmante, ma è entrata nella logica 'allegriana' del vincere a ogni costo, non importa come".

Stringara ha poi proseguito: "A me un po' dispiace perché in questo momento non fornisce un grande spettacolo. In questo momento sta giocando da Inter, ma mi diverto più a vedere altre squadre. Ad esempio la Fiorentina, che ragiona al contrario: sull'onda dell'entusiasmo e del bel gioco arrivano i risultati. In questo caso il gioco è conseguenza del bel gioco. Quello di domenica sarà un bell'esame, in questo momento uno scontro tra dirette concorrenti. Un bell'esame sorpattutto anche per l'ambiente viola".