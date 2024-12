"Lazio-Inter è uno scontro scudetto". Guglielmo Stendardo non ha dubbi al riguardo, anche perché la sua ex squadra arriva alla sfida di altissima classifica che stasera la metterà di fronte ai campioni d'Italia con la credibilità di chi può addirittura fare il colpaccio. "I nerazzurri puntano al titolo per ovvi motivi, hanno una rosa attrezzata e sono protagonisti da anni - ha aggiunto l'ex difensore a Radiosei -. Dall'altro lato, la Lazio sta meravigliando tutti, ma non è lì per caso. Non ha collezionato risultati casuali. Tuttavia credo che i nerazzurri abbiano qualcosa in più rispetto agli altri in corsa per lo scudetto".

Parlando delle guide tecniche di Lazio e Inter, Stendardo fa questo parallelismo tra Baroni e Inzaghi: "Sono persone equilibrate, intelligenti, che comprendono velocemente il contesto in cui si trovano. Hanno idee di gioco simili ma per me sono poi diverse, basta pensare ai moduli che scelgono. Non solo sono bravi allenatori in campo, ma anche nella gestione del gruppo e delle risorse umane".