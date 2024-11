Stasera, allo stadio Stadion Bilino Polje di Zenica, Edin Dzeko dovrebbe dare il suo addio alla Nazionale bosniaca scendendo in campo per l'ultima volta nella sfida di Nations League contro i Paesi Bassi del suo ex compagno all'Inter Stefan de Vrij. Che ieri ha parlato così dell'incrocio con l'attaccante del Fenerbahçe: "Non sapevo del ritiro - ha detto candidamente il centrale nerazzurro -. Sono felice di poterlo rivedere. Con lui ho un bel rapporto, anche fuori dal campo. È un grandissimo attaccante e una grandissima persona, non vedo l'ora di rivederlo".