Nella mattinata di oggi, lunedì 16 settembre, il Milan ha dato il via ai lavori per la posa della recinzione che circonderà il perimetro di 1.500 metri dei terreni nella zona San Francesco, a San Donato, che il club ha acquistato con l'intenzione di costruirci il proprio stadio e non solo. Lo rivela Il Cittadino, spiegando che l'area verrà messa in sicurezza con un recinto in metallo che poggerà su dei new jersey in cemento. Non appena verrano ultime le opere, l’accesso sarà riservato esclusivamente agli addetti ai lavori.

Questa mossa, dunque, conferma la volontà del club di via Aldo Rossi di dare priorità all'opzione San Donato rispetto alla costruzione di un impianto a Milano, magari in condivisione con l'Inter, come spiegato sabato scorso da Paolo Scaroni: "Abbiamo ben chiaro che San Donato avanza ed è l'ipotesi che in questo momento preferiamo", aveva detto il presidente rossonero a Milan TV.