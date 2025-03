Come annunciato nei giorni scorsi da Beppe Marotta, anche l'Inter avrà nella prossima stagione la sua squadra Under 23 da iscrivere al campionato di Serie C. Sul tema delle seconde squadre e dell'effettivo valore che apportano alla terza serie si è pronunciato, ai microfoni di Tutto Mercato Web, il direttore sportivo del L.R. Vicenza Luca Matteassi: "Alcune tifoserie le vedono con fastidio, ma per i club che le gestiscono è positivo far crescere i giovani internamente, evitando di mandarli in prestito senza certezze di minutaggio."

Queste squadre, però, non dominano il campionato. Anzi, il Milan è in zona retrocessione. Questo dimostra il valore della Serie C?

"Non basta chiamarsi Milan o Juventus, serve avere una squadra che funzioni. Questi giovani hanno talento, ma tutti insieme faticano a ottenere risultati immediati."

Il presidente Marani sostiene che le seconde squadre debbano avere un limite, per non snaturare il campionato. È d'accordo?

"Sì, ha senso, ma dubito che diventino molte di più. Servono risorse, organizzazione e stadi adeguati."