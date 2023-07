"Ho totale sintonia con i dirigenti e il presidente" ha premesso Simone Inzaghi prima di affrontare lo spinoso argomento 'mercato'. "Si sta lavorando, il mercato è difficile, gli acquisti ne sono una testimonianza, conosciamo Frattesi, Thuram, Bisseck che ha finito l'Europeo Under 21, è tornato Di Gennaro" poi va al nocciolo del discorso: "Lukaku sappiamo cosa rappresenta, cosa ha fatto nella seconda parte di campionato, abbiamo lottato per riportarlo, ci riproveremo ma è di un'altra società". Profilo basso dunque per l'allenatore nerazzurro che risponde con speranza ma anche prudenza.